每個女人都希望幸福美滿、遇到一個對自己專情的男人，星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，射手座、雙魚座、金牛座、巨蟹座、天蠍座的男人最會寵愛女人，和他們在一起非常幸福，第一名天蠍座的愛最濃烈，一旦愛上就不會變心。

▍第五名：射手座

射手男感情來得快，去得也快，他們不是沒心沒肺，只是愛玩、愛交朋友。對於射手來說，只要曾經擁有過就好，不一定要天長地久。被射手愛是很幸福的，他們懂玩，也很懂得女人心思，會把女友寵的像個孩子，但是和射手談戀愛要有心理準備，可能前一秒幸福、後一秒失去，他們有很多未知的變動。

▍第四名：雙魚座

雙魚男喜歡日久生情、相依相伴的感情，也喜歡一見鍾情、相互吸引的感覺。愛情是雙魚最無法割捨的，每次投入到一段感情就會愛得很徹底，也會百分百的相信對方，他們對感情的態度是深愛就會有深愛的樣子，戀人也會很享受他們的溫柔。同時，他們捨得付出，懂得製造浪漫，不過他們的心軟和多情是本性，若要接受他們的寵愛，也要適應他們對別人也這麼好。

▍第三名：金牛座

金牛給人木訥的感覺，個性固執，不懂愛也不會耍浪漫，他們不喜歡變動，一旦開始一段感情，就會愛到天長地久。金牛是好老公的典範，不管是戀愛還是結婚，他們都會踏實的過日子，對另一半呵護、體貼，只要你足夠理解金牛，和他們白頭偕老是沒有問題的！

▍第二名：巨蟹座

不管是巨蟹男還是巨蟹女都是溫和、柔軟的，他們對每一段感情都很認真，因為巨蟹很敏感多疑，愛得越深，就越疑神疑鬼、胡思亂想，這是他們缺乏安全感的表現。巨蟹總是全心全意的付出和投入，不用擔心他們會移情別戀，當然，愛是互相的，巨蟹希望伴侶可多給予回饋，主動表達愛意，多一份信任，少一分猜忌，感情生活才會更美好。

▍第一名：天蠍座

天蠍是愛情至上的人，他們相信這個世界有真愛，他們會愛得很真切，就像自己的信仰一樣，不會改變也不會動搖。天蠍男的專情無人能及，如果被分手，天蠍會毅然決然離開，如果是戀人不幸離去，天蠍願意為她傷痛到底，甚至一蹶不振，這就是天蠍對愛的執著。因此，如果被天蠍愛著是很幸福的，他們會發自內心的寵著你。當然，愛有多深，恨就有多深，和天蠍戀愛也要步步謹慎！

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