SOMEI 煥顏賦活美肌霜 SPF40，2080元，30ML。（SOMEI 提供）

SOMEI S.O.S.保濕零毛孔防護妝前乳，1680元，30ML。（SOMEI 提供）

藝人御用彩妝師Claire與資深藥廠產品開發Sandra共同創辦保養品牌「SOMEI 」，創辦人Sandra Fu 在外商藥廠擔任行銷及產品開發。

SOMEI堅持不使用Paraben，酒精及香精，品牌上市同步推出的兩樣新品，創辦人從產品本身到包裝都親力親為監督品質，期以為市場帶來保養型態彩妝。