藝人御用彩妝師Claire創業 打造保養型美妝SOMEI 20:212022/03/24 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 SOMEI創辦人 Claire ＆ Sandra （左至右）。（SOMEI 提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 SOMEI 煥顏賦活美肌霜 SPF40，2080元，30ML。（SOMEI 提供） SOMEI S.O.S.保濕零毛孔防護妝前乳，1680元，30ML。（SOMEI 提供） 藝人御用彩妝師Claire與資深藥廠產品開發Sandra共同創辦保養品牌「SOMEI 」，創辦人Sandra Fu 在外商藥廠擔任行銷及產品開發。 SOMEI堅持不使用Paraben，酒精及香精，品牌上市同步推出的兩樣新品，創辦人從產品本身到包裝都親力親為監督品質，期以為市場帶來保養型態彩妝。 Ella、小禎曝保養秘訣 SHE預防頭髮臭必備這物 2022臺灣服務業大評鑑- 金牌企業系列報導－汽車賣場和泰汽車 以服務力在市場勝出 #SOMEI #藝人 #彩妝師 #Claire #保養 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 頂級保養經典升級 搶攻母親節市場 22:512022/03/21 生活 頂級保養攜手台灣舞者 展現藝術之美 21:272022/03/20 生活 女星小禎醫美術後最愛是它 頂級保養德國AB請來名人坐鎮 20:292022/03/23 生活 戴口罩靠雙眼決勝負 4款新品抗老必備 養出年輕眼周肌 12:322022/03/12 生活 韓國醫美保養風靡亞洲 AHC淨光無瑕系列強勢登場 03:052022/03/22 生活 浴室紓壓必備好物 5品牌推療癒洗沐品 打造生活儀式感 16:372022/03/19 生活 新埔站手扶梯才保養卻失速 北捷坦言：煞車失靈、將執行專案檢查 16:132022/03/12 生活 台灣保養XiiX祭髮餅 洗出質感髮 21:212022/03/21 生活 昔日豔星曾打部長又潑李登輝紅漆 公開收入曝超慘現況 12:142022/03/20 娛樂 1個月5次系統異常 議員爆設備未定期更換 04:102022/03/17 地方新聞 希臘優格保養品登台 04:102022/03/22 時尚消費 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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