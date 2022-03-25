新竹縣新進女消防員持電鋸，驗收破壞鐵捲門進行救災。（羅浚濱攝）

新竹縣新進女消防員在室內實模擬火災現場，驗收室內實火滅火操作。（羅浚濱攝）

新竹縣人口快速增加，各項業務量激增，縣長楊文科積極爭取增加各單位人力，今年將陸續增編154人，消防局補進23名新血，經過半個月集訓後，25日在台元紡織竹北總廠舉辦成果驗收，縣長楊文科穿起6公斤重消防衣，體驗消防員各訓練項目，直說「我已滿身大汗了！」

楊文科說，看到學員們全副裝備操作各項課目技能，真的很不容易，每個人演練過程都非常純熟，訓練成果優異，是對新竹縣鄉親最大的保障，歡迎這批新血加入新竹縣消防救災任務，一起守護縣民和這座健康美好城市的安全。

23人中有3名女消防員，由消防局16名火災搶救教官團上課，特別針對「消防人員生存自救訓練」設計相關課程，讓參訓人員真實感受火災現場的煙與熱。

訓練成果驗收時，這批消防新血能快速穿上重達20公斤的消防衣帽鞋和空氣呼吸器，演練穿越鐵桶、繩索纏繞，驗收通過困難地形，並拿起電鋸鋸開鐵捲門，佈線水帶在室內進行實火滅火，過程擬真切合實際救災現場。

消防局長孫福佑指出，該局組織修編案2月25日經縣府發佈並奉考試院核備，編制員額從468人將擴編至595人，未來將新增127名人力，這23名新血是之前補進人力，非屬擴編員額，該局正研擬勤一休一制度，讓第一線消防人員在平日繁重勤務後，能有更充分的休息時間。