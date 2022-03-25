日本知名導演兼小說家青山真治驚傳病逝，享年57歲，而他生前罹患食道癌，去年春天開始積極抗癌，未料歷經1年的努力，仍傳來壞消息，他的妻子也沉痛發文證實噩耗。

青山真治去年春天傳出罹患食道癌消息，之後他就淡出影壇，專心養病，未料歷經1年的努力，他仍不敵病魔病逝，他的妻子、演員豐田真帆 (とよた真帆)，也難過發聲明證實死訊，「他在2022年3月21日0時30分離開了」。

妻子也透露，當天醫院通知她丈夫病情惡化，她趕到醫院時，青山真治望著她點了2次頭，並稍微握住她的手，就像安靜地睡著般離開了。豐田真帆和青山真治結婚20年，感情依舊幸福，她也稱讚老公溫柔又努力，並代夫發言：「由衷的感謝一直支持著他的人。」

青山真治曾執導《無緣》、《人造天堂》、《沙漠中的月亮》等知名作品，其中執導的《人造天堂》，獲得坎城影展費比西國際影評人獎、《東京公園》榮獲羅加諾國際電影節金豹獎評審員特別獎，《共食家族》則獲得盧卡諾影展最優秀導演獎，在海內、外都有高知名度。