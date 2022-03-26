美國叫車服務商優步（Uber）24日宣布與過去勁敵計程車業者化敵為友，將把紐約市所有計程車納入自家應用程式。此舉不僅有助於緩解優步司機短缺問題、抑制車資飆漲，也能為疫情期間生計遭重創的小黃司機帶來更多生意。

優步與紐約市計程車管理協會（TLC）已達成協議。依照協議，TLC的科技合作夥伴Curb Mobility與Creative Mobile Technologies將把他們管理的叫車軟體與優步應用程式整合，未來用戶便可透過優步軟體叫到計程車。

優步表示，TLC旗下約有1.4萬名小黃司機。乘客叫車支付的計程車費率與優步其他車輛沒有差別。優步預計於今年春季稍後提供此服務。

此協議標示優步在策略上的重大轉變：該公司過去矢言顛覆美國計程車產業，如今則寄望這個傳統行業能為該公司帶來新一波成長。優步甚至立下宏願，2025年要將全世界計程車都納入旗下應用程式。