中廣董事長趙少康25日在台中舉辦首場「聽友見面會」，現場約有200人到場力挺，人氣相當高。港媒指出，趙本人一到現場，就被現場民眾力拱選2024總統，全場「凍蒜」、「總統好」聲此起彼落，除展現趙的高人氣，趙會專程選在台中舉辦第一場見面會，「試水溫」意味也頗濃烈。

香港媒體《中評社》26日評論表示，趙少康媒體資歷近30年，選在台中舉辦首場見面會，趙解釋，因為他在台中成長、讀書，還畢業於台中一中，台中等於他的第二個故鄉，讓他特別有感情，所以選擇重回台中，同時也重溫過往回憶。

評論強調，此活動主辦方開放160個名額，不到一周就額滿，在支持者強烈要求下，當日現場湧入200名支持者，他們來自北中南各地，現場互動相當踴躍。他們一看到趙少康現身，紛紛力勸直攻2024總統大位，現場更充滿「凍蒜」、「總統好」與歡呼聲。趙雖回應，他沒有一定要選，若國民黨有人比他好必全力抬轎，他沒有排斥也沒非要不可，但支持者仍要趙別謙虛，認為只有趙能救國民黨和台灣。

對此，評論認為，趙少康雖態度保守，但從舉辦聽友會的策略、布局來看，仍展露一定程度的企圖心；尤其選在台中舉辦第一場見面會，更有測試支持者水溫的意味，值得後續關注。