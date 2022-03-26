俄羅斯總統普丁下令入侵烏克蘭，雙方都出現嚴重傷亡，根據媒體報導，俄軍已經下達要在5月9日前結束俄烏戰爭的指令，因為5月9日是過去蘇聯戰勝德國納粹的「勝利日」。資深媒體人吳子嘉認為，「絕對不可能」。

吳子嘉26日在《董事長開講》網路直播節目中認為，5月9日絕對不可能結束戰爭。俄羅斯對烏克蘭的戰爭已經進入新階段，現在是第三階段。攻打頓巴斯；但戰爭恐怕變成長期化了，未來一年都不可能和談。因為烏克蘭總統澤倫斯基被世界捧成一個大明星，他不能示弱。所以一定要收回克里米亞、頓巴斯，才能對他的人民交代；澤倫斯基要他的選票、聲望，甚至要國際投資，會希望收復烏東成為主要政績。

有網友問到，俄烏戰爭的補給和士氣決定下一階段的戰爭，下一階段會怎麼展開？吳子嘉覺得，歐洲人爽歪了，莫名其妙出現了一個烏克蘭，去幫忙牽制俄羅斯，烏克蘭是第一線，再來是中東歐，再來才是北歐跟西歐；讓烏克蘭去跟俄羅斯打，不要打到他家來，所以歐洲人會不斷的投入經費和武器，給烏克蘭去打仗。