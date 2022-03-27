最新民調!逾五成民眾對台"穩定供電"沒有信心｜"一千個跳電的理由" 侯漢廷高歌諷蔡政府

303大停電之後，各地停限電頻傳，引發民眾對蔡政府能源政策的質疑。《美麗島電子報》董事長吳子嘉26日公布關於停電問題的民調，他更直言，蔡政府的「非核家園」政策失敗。對此，東華大學教授施正鋒指出，當大家對政策產生質疑時，政府不檢討系統性問題，還用各種理由打壓質疑的聲音，「基本上就是不知反省」。

吳子嘉26日在自己經營的網路直播節目《董事長開講》公布停電相關的民調，結果顯示，在「對未來2年政府提供產業和民生足夠電力與穩定性」的部分，有42%民眾表示有信心，有55.3%民眾沒信心。而關於「蔡總統執政後6次全台停電主因」，民調顯示，認為是台電公司專業能力有問題的民眾有42.6%，蔡總統能源政策不切實際30.2%，經濟部執行政策能力不足11.4%，電力系統被敵人滲透破壞 5.8%。

針對這份民調結果，施正鋒透過連線方式，對《中天新聞》表示，大家已經在質疑非核家園、綠能政策到底是不是合理。同時現在還不是只有跳電、斷電的問題，還有減壓供電的問題，這讓高科技產業和許多中小企業損失慘重，因為很難預料物料的問題，機器也會損壞，這些損失跟台電要也要不到。

施正鋒直言，政府不好好檢討系統性問題，丟給基層甚至推給匪諜，並像戒嚴時代一樣，用反共等理由打壓不同意見，「基本上就是不知反省啦」。