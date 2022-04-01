高鐵台南、左營站今（1）日下午近4點大停電，導致多個班次嚴重延誤，後得知起因於東南水泥廠區施工不慎，水泥塔倒塌，壓斷高鐵電路主線，才釀此停電事故；女星方志友今晚在社群發文，間接透露自己是高鐵事件受害者，更目睹民眾對站務員發脾氣，她超正向建言被網友推爆。

方志友在IG和臉書更新限時動態，黑底白字寫著「狼狽的高鐵乘車記，愚人節被整大成功」，雖然沒有明確說出發生什麼事情，但時間和今日高鐵停電吻合，間接透露自己是高鐵延誤受影響人之一；而文末還用了一個哭笑不得的表情符號，表現內心有多無奈。

方志友目睹搭不到車的民眾對站務員發脾氣，但她正向地勸大家別生氣，被許多網友推爆。(圖/ 摘自方志友臉書)

沒多久方志友又發文，分享自己在高鐵事故後，目睹民眾對高鐵站務員發脾氣，對此她也發表超正向看法，認為大家應該冷靜或幽默看待這一切，「別生氣、生氣也沒有用啊」；不忘向高鐵站務人員和等不到車搭的人說「辛苦了」，也樂觀地說，「和氣生財，互相體諒」，這段話被許多網友推爆。

方志友以參加《超級星光大道》第二屆出道，儘管沒有獲得名次，但甜美可人的外型，讓她轉往以演員身分發展；和男星楊銘威因工作擦出火花，2015年帶球閃婚，目前兩人育有一對寶貝兒女。