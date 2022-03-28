潘君侖出席公益活動。 （ADMIXX提供）

潘君侖在《全明星運動會2》受矚目、獲封「微笑殺手」，工作滿檔的潘君侖最近出席潮牌ADMIXX活動，在大雷雨中，潘君侖專心彩繪T恤做公益慈善，最後還在衣服上留下珍貴唇印，令粉絲尖叫不已；此次是他二度擔任ADMIXX一日店長，有愛心的他最近也為社團法人中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA）擔任自立青年大使，便提議籌畫公益活動，透過個人和品牌彩繪的限定T恤義賣，將所得捐給需要幫助的兒童。

潘君侖工作一波接一波，他甫拍完電影《鬼大厦》，之後又將再發第二首新單曲，據悉是首迷人的情歌，他開心預告：「還有兩首單曲在籌備中，其中1首會跟《全明星》合作。」此外，他近期還會推出實境節目，5月則要進新劇組拍戲。

黃偉晉日前在《娛百》被質疑稱原住民「番仔」，有歧視嫌疑，黃偉晉為此親上火線解釋，自己在節目說因為是台語局，因此叫潘君侖台語暱稱「潘仔」，節目字幕也許聽成番仔，因此字幕翻成「原住民」，偉晉還說自己就是原住民，不可能歧視自己，而潘君侖今也透過IG限動為黃偉晉澄清，發文表示當天自己很清楚黃偉晉是叫他「潘仔」，一切只是誤會。