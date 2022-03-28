雙載機車山路轉彎失控撞護欄，兩人一起噴飛、落地翻滾呈「69」姿勢。（截自臉書《●【爆廢公社】●》影片）

不少人喜歡騎車跑山，享受快感，但一個不小心可能會變「走山」。有網友分享一段影片，只見一輛雙載機車騎在山路下坡路段失控，直直衝向護欄，接著車上兩人一同噴飛，彷彿雙人跳水一般向前騰空飛起，落地後交纏翻滾，最後兩人呈現「頭對腳、腳對頭」姿勢，遇到一個大轉彎，讓網友驚呼：「特技69」、「正宗雙飛」！

有網友在臉書私密社團《●【爆廢公社】●》分享一段10秒影片，只見一輛雙載機車騎山路下山，遇到一個向右彎的大彎道，不知何故，機車沒有轉彎，反而直直往前衝，最後撞上護欄，車上兩人一齊向前噴飛，在空中呈現雙人跳水姿勢，落地後翻滾好幾圈，最後以「69」的姿勢交纏在一起。不過根據片中車子、房屋上的字來判斷，應是發生在國外。

短短10秒影片吸引超過8000個讚、2500多則留言：「特技69」、「正宗雙飛」、「飛天猴子」、「這樣太危險，飛太遠」。更多網友說：「療癒」、「舒坦」、「哦耶～舒胡拉」、「忍不住一直重複播放」、「這影片停不下來欸」。