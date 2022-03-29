台中1名蕭姓男子與女友小花（化名）交往時，竟用手機多次偷錄2人性愛過程，小花發現後，立即拿起蕭男的手機查看，發現裡面居然有2人多部性愛影片，蕭男隨即搶回手機，並承諾會自行刪除，後來2人相約在咖啡廳談判，小花再次檢查男友手機後差點昏倒，因為裡面竟還有他和友人小美的性愛影片，氣得小花當場崩潰立刻報警提告。法官依乘機性交罪，判處蕭男有期徒刑3年6月。

據判決書指出蕭男和小花互為情侶，某次小花發現男友疑似用手機，在未經她的允許下，拍下2人的性愛過程，立即檢查男友手機後，發現男友居然已經偷錄很多次，蕭男見狀，一把搶回自己的手機，便承諾會刪除影片。

事後2人相約在咖啡廳談判，小花再次拿起蕭男的手機時，發現裡面居然有他與友人小美的性愛影片，詢問小美後才知道原來蕭男竟趁小美服用安眠藥後，趁機性交得逞，還拍下整個過程。

小美表示，當時2人相約一起酒吧喝酒，由於蕭男向小美說自己沒地方睡，拜託小美收留他一晚，不料蕭男竟趁小美服用安眠藥後，意識不清成無法抗拒的狀態，與其發生性行為，並拍攝下整個性愛過程，隔天小美清醒後，深怕影響小花跟男友感情，不敢告訴任何人，只要求蕭男把影片刪掉。

小花看到影片詢問小美後才發現小美也是受害者，便報警提告，台中地院審理後，發現蕭男與小美的聊天紀錄中寫下，「妳不要再難過了，這一切都是我造成的，我跟妳說聲對不起，真的對不起，請給我一個機會彌補」認定蕭男性侵小美屬實，依乘機性交罪，處有期徒刑3年6月，得易科罰金。