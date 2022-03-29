第94屆奧斯卡頒獎典禮發生史上最大放送意外，威爾史密斯（Will Smith）為幫妻被開不當玩笑出氣，上台打了串場人克里斯洛克（Chris Rock）一巴掌，引發全球熱議。除了事件本身引起兩派爭議討論外，威爾史密斯打人的畫面也迅速在網路上出現許多「迷因梗圖」，沒想到還有美國藝術家立刻把它做成公仔販售，此「迷因公仔」神速問世的消息也引發網友爆笑，直呼：「這出的速度也太快了吧」、「我想要這個」。

奧斯卡串場人克里斯洛克對潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）開光頭造型的玩笑，此行為直接惹怒威爾史密斯，當場起身走上台打了他一巴掌；不過他在今(29)日也公開道歉，強調「各種形式的暴力都是有毒和破壞性的」，並稱自己的行為「無法被接受」也「不能被饒恕」。

沒想到，一位來自美國亞利桑那州的藝術家扎克·波拉德（Zach Pollard ）在IG分享說，他已迅速把此事件做成公仔，並放到拍賣網站「eBay」販售；目前此公仔的售價在eBay竟已經飆到470美元（約合新台幣1萬3,516元），國際運費26.5美元（台幣762元），截標時間剩4天8小時，不接受退貨。從畫面中可見，該公仔除了完美呈現「打巴掌」的畫面，也有克里斯洛克主演喜劇《Everybody Hates Chris》（人人都恨克里斯）的字樣，甚至還寫上「KUNG FU SLAP」（功夫巴掌），看得出創作者在包裝設計上充滿迷因巧思。

貼文曝光後網友紛紛爆笑驚呼：「這出的速度也太快了吧」、「太快了！」、「天啊，怎麼這麼快」、「太神奇了你的速度！！超好的」、「打完就開始做了嗎？」、「玩具做好了，想買」、「竟然連玩具都出來了」、「真的我想要這個！這麼快哈哈」、「我需要這個酷東西」。事實上若搜尋扎克·波拉德，當可發現他本就是製作迷因公仔的一把好手，只是這次趕搭上了威爾史密斯打人特快車，讓他一夕聲名大噪。