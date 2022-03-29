奧斯卡新科影帝威爾史密斯（Will Smith）在頒獎典禮上失控，因妻子潔達蘋姬（Jada Pinkett-Smith）的光頭遭頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）嘲笑，怒衝上台毆打對方引發全球熱議。當台灣輿論一面倒力挺威爾史密斯的同時，其實美國的留言板有不少譴責暴力舉動的聲音；對此，一向倡議性別平權的女人迷CEO張瑋軒昨(28)日逆風在臉書上強調「愛不會讓人做瘋狂的事」，呼籲謹慎「被正當化的暴力」。

張瑋軒昨(28)日在臉書針對威爾史密斯掌摑事件寫下她的觀點：「我只想說一件簡單的事 --- 愛是愛，瘋狂就是瘋狂。愛，不會讓人做瘋狂的事。有非常多家暴的案件，施暴者最常用的藉口之一就是 --- 因為我太愛了，所以我會這麼生氣。而受虐者最常替對方找的藉口（而離不開的原因）也常常是『他只是太愛了，而不懂得表達。』」她強調：「我們務必分清楚 --- 愛是愛，瘋狂是瘋狂。愛是愛，暴力就是暴力。」

她當然也譴責克里斯洛克的不當玩笑：「當然，那個玩笑，一點都不適當。真正的幽默從來都不是奠基在對任何其他人的疾病或恐懼開玩笑。那也是一種暴力，語言的暴力，比起肢體的暴力，很難說孰輕孰重。身體受的傷，跟心靈受的傷，都嚴重，都難受。那席話所造成的心靈痛苦和煎熬，確實很可能遠遠大於那一巴掌的驚嚇和疼痛。」

但張瑋軒更相信潔達蘋姬不只是「威爾史密斯的妻子」，她不需要丈夫代替她做出回擊，她有自己的聲音跟主體性，這也是女人迷一向主張的，女性不需要被當作「他者」被忽略；她認為：「但我更相信 Jada Pinkett 有自己的意志。我相信，她有絕對的能力，自己決定要對這樣的玩笑，如何的反應。」

對於張瑋軒的感想，有網友如釋重負回應表示：「看到瑋軒的貼文真是鬆了一口氣，我也是認為雙方的行為都不對。看到台灣留言普遍倒向Will Smith，尤其很多女生稱讚他真男人好老公，老實說我滿驚訝的，還有點懷疑我自己是不是異類(笑)。這次事件也很明顯看到各國差異，英文留言多半譴責暴力，而台灣可能因為不少人從小就是被默許體罰帶大的，所以認為有“正當”理由就可以使用暴力(?)」；張瑋軒也認真回應表示：「謝謝你，我認為我們真的要特別謹慎那些『被正當化的暴力』。」