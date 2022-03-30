因應清明節4天連續假期，許多民眾外出遊憩或返鄉掃墓，可能造成交通壅塞，台中市政府交通局協調高速公路局等單位，將彈性開放國道1號路肩並調整號誌，高鐵也將從1日至6日加開班次以輸運旅客；交通局長葉昭甫表示，配合民眾掃墓需求，公有停車場5日暫停收費。

葉昭甫指出，接近清明節，這幾周許多民眾陸續安排掃墓活動，交通局特別從3月19日到4月5日提供掃墓接駁專車，包括豐原、后里、太平、沙鹿及霧峰都有規畫，公墓周邊並於假日視情況管制車流，建議民眾可搭乘專車前往掃墓，免去塞車之苦。

此外，全台中市的公有無柵欄路外平面停車場，以及路邊汽、機車收費停車格，4月5日當天將全面停止收費1天，但有柵欄機管制平面停車場及立體停車場除外，葉昭甫說，因適逢連續假期，觀光景點或商圈周邊人流、車流將增加，呼籲停車場業者不要任意喊價或調高收費，民眾若有發現違規情況可向1999檢舉。

葉昭甫指出，配合連假期間交通疏運，高公局已規畫將於4月2日至5日，視每天車流狀況、彈性開放豐原至台中路肩供車輛行駛，同時也會調整交流道周邊的路口號誌。高鐵則預計在4月1日至6日，共加開158班次列車疏運，台鐵局同樣時段總計將加開123列車次。

交通局強調，鼓勵民眾多利用大眾運輸工具，只要在4月1日至6日期間，非設籍在台中市的民眾若使用電子票證搭乘國道客運或高鐵、台鐵，10小時內轉乘台中市公車都可享有基本里程優惠。