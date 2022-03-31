台中婚宴自助餐群聚染疫 林酒店休館清消 13:142022/03/31 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市環保局已派員至該酒店外周遭環境清消。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中喜宴群聚染疫傳播力驚人，31日傳出其中有確診者入住林酒店客，確診者不只1人，外傳目前林酒店傳出客人陸續取消訂房訊息，林酒店也在31日無預警宣布，暫時休館至明日中午12點清消；市府將在下午3點將召開疫情記者會說明。 制服酒店服務生趁酒客嗨玩 A走3萬8下場慘了 基隆警群聚遍地開花 今再＋2！少年隊副隊長染疫 #林酒店 #染疫 #休館 #清消 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中和群聚＋6 非同棟住戶染疫 04:102022/03/31 生活新聞 宜蘭綠色博覽會有確診足跡 3／31休園清消 22:512022/03/30 生活 左營海軍官兵確診！ 疑休假返回基隆染疫 13:562022/03/30 政治 台中婚宴傳播鏈擴大！高雄今增4確診 2人是小學生 09:212022/03/31 生活 歡慶7周年 大地酒店打卡送好禮 04:102022/03/31 投資理財 玄彬、孫藝真婚禮出動無人機 不蜜月在家享受2人世界 11:452022/03/31 娛樂 明係公司31日每股40元新上櫃掛牌 10:032022/03/31 財經 宜蘭凱旋國小外聘師確診！逾500師生採檢、綠博休園 09:082022/03/31 生活 花蓮凌晨規模3.8地震 最大震度花蓮縣3級 03:342022/03/31 生活 臉書爆料前妻在「酒店做S」判有罪 法官：她非公眾人物 13:222022/03/31 社會 文山區大學1學生染疫 黃珊珊：感染源追查中 11:422022/03/31 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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