台中喜宴群聚染疫傳播力驚人，31日傳出其中有確診者入住林酒店客，確診者不只1人，外傳目前林酒店傳出客人陸續取消訂房訊息，林酒店也在31日無預警宣布，暫時休館至明日中午12點清消；市府將在下午3點將召開疫情記者會說明。