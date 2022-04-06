新北市通報確診婦人（24904），曾到南投縣旅遊，南投縣衛生局6日公布婦人足跡史，包括仁愛鄉「雲的故鄉」民宿、日月潭涵碧樓及竹山鎮紫南宮等著名景點；匡列接觸者60人已完成PCR採檢，其中58人採檢結果陰性，2人檢驗報告尚未出爐。

南投縣是防疫淨土，何時「破功」引人矚目；衛生局表示，確診婦人在3月底與家人到南投縣旅遊，自由行旅程包括3月31日到仁愛鄉「雲的故鄉」民宿過夜，4月1日至清境農場天空步道、鹿篙咖啡莊園，當晚夜宿日月潭涵碧樓；4月2日赴竹山鎮紫南宮等地旅遊。

衛生局已完成疫情調查，接觸者採檢包括蘇媽媽湯圓工作人員5人都是陰性、雲的故鄉民宿工作人員11人、雲南十八怪景觀餐廳3人、鹿篙咖啡莊園工作人員9人、涵碧樓酒店工作人員 32人，匡列接觸者共60人，已完成PCR採檢，其中58人報告陰性，2人檢驗中報告未出爐，衛生局皆已通知業者完成內部環境清消，員工並列自我健康管理，環境保護局已完成外部環境清消。

衛生局表示，出入相關場所足跡重疊民眾，該局已經發布簡訊通知，請民眾自我健康監測，如果出現上呼吸道、發燒、腹瀉、嗅覺異常等症狀應配戴口罩，並通報衛生局（049）2220904，安排至部立南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、埔里榮民醫院、佑民醫院及竹山秀傳醫院就醫。衛生局提醒民眾，務必戴好口罩、勤洗手、保持社交距離，避免去人潮擁擠的地方，降低社區感染風險。