地緣政治不確定性與通膨隱憂干擾市場，美聯儲通膨指標創40年新高，引發加息擔憂，美股開低走低，尾盤急墜，四大指數全跌，道瓊重挫550點，美股首季也成為近兩年來最慘第一季，台灣除承受美股急殺壓力外，本土疫情急速升溫，加上連假前調節壓力，台股在權值股指標台積電(2330)、聯發科(2454)等帶頭領跌下，指數今日開低震盪，一度跌破17500點關卡，最低觸17465點，重挫228點，惟在金融、航運、塑化等撐盤下，跌幅收斂到150點以內。

今日電子權值股帶頭走跌，台積電(2330)開低震盪，跌幅約1.8%，股價最低觸584元，占整體加權指數跌幅80~90點，聯電(2303)亦下跌近2.5%；聯發科(2454)開低一度失守900元大關，股價最低觸893元，跌破前低，早盤後跌幅收斂，啟動900元關卡攻防戰；鴻海(2317)開低下跌近1%，守穩月線支撐。面板股友達(2409)、彩晶(6116)跌幅均逾1%。

金融股今扮演重要撐盤要角，新光金(2888)、台新金(2887)傳出未來有機會合併，今新光金衝高大漲逾4%，台新金則早盤後黑翻紅小漲，其餘國泰金(2882)、富邦金(2881)、開發金(2883)等亦均穩盤小漲。

航運股今同樣逆勢走揚，貨櫃三雄長榮(2603)早盤上漲逾1%，陽明(2609)、萬海(2615)漲幅也在0.5%~1%，航空股長榮航(2618)法說會釋出看好後續貨運市場，早盤後上漲逾2%，華航(26105)漲幅也近1%。

俄烏談判仍未有進展，歐美對俄羅斯經濟制裁造成通膨加劇，聯準會主席及多位官員支持5月升息2碼，FED官員態度集體轉鷹，分析師認為，美股四大指數皆已突破今年以來的下降壓力線，台股有機會在美股的反彈帶動下突破1月18日以來的下降壓力線，指數區間先觀察17500~17900點。

另外，清明連假將至，投資人觀望氣氛轉濃，近期市場不確定因素多，維持謹慎選股，短打操作建議，選股以資料中心概念、車用相關、高殖利率概念股及通膨漲價受惠股為主。