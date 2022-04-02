清明節祭祖掃墓，人們多多少少會帶上些水果當作供品，俗話說「上墳不帶四果，家宅不生災禍」，對於供果是有一定要求的，否則不吉利，那麼究竟是哪四果不適合拜祖先呢？《搜狐網》專欄分享，寓意不好、成串、空心、多籽的水果在清明祭祖的時候要盡量避開。

第一種：寓意不好的水果

清明祭祖的水果要選擇寓意美好的，比如蘋果，柳丁，柑橘等，這些代表著平安吉祥，而寓意不好的水果最好不要帶。比如梨、李子等，雖然他們都是非常有營養的水果，但因為和離同音，民間認為有分離的意思，如果帶這些水果祭祖的話，表示要和先人分離，這是非常忌諱的。

第二種：成串的水果

在祭祖的時候並不適合帶葡萄、龍眼、荔枝之類的水果，這些水果雖然甘甜多汁，但都有一個共同特性就是成串生長的，如果祭拜祖先帶成串的水果，有成串跟先人走的意思，是很不吉利的兆頭，所以說這幾種成串的水果也是不能作為供品帶去祭祀的。

第三種：空心的水果

清明節祭祀祖先，不僅僅是一個形式，更是表達對先人的恭敬追思之意，要有一顆真誠的孝心。像香瓜、蟠桃、蜜瓜這樣的水果裡面是空心的，如果帶它們去上墳的話，寓意無心祭拜，對先人帶有不敬的意思，所以祭祖的時候千萬不能帶空心的水果。

第四種：多籽的水果

在我們民間的傳統文化中，像石榴、百香果、火龍果之類的多籽水果，通常寓意喜慶，象徵著多子多福，是過節送禮的首選。但是上墳祭祖時，這類水果被認為是不純潔的，同時也代表著雜念太多，對祖先不專一的意思，所以是不適合帶去祭祖的。