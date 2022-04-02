近日接連傳出多起本土個案，據統計，今年1月1日至今已有1367人確診，其中99.78%為輕症或是無症狀，疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，醫療應變作為為輕、重症分流，且輕症送加強版集檢所或防疫旅舘而高齡或中重症送醫院，機場落地探檢陽性送中南部加強版集檢所、社區確診病例就地收治，而專責病房、加強版集檢所或防疫旅館(如果場地允許)，均以2人1室收治,不限家人、同住或同行者。

指揮中心公布收治原則指出，無症狀、輕症確診（含落地探檢陽性）且年齡65歲以下，生活可自理者，以收治加強版集中檢疫所或防疫旅館為原則；專責病房、加強版集檢所或防疫旅館，均以二人一室收治，不限家人、同住或同行者。

陳時中也說，台北、新北、基隆、桃園急性一般病床總數500床以上急救責任醫院，應在3日內恢復開設急性一般病床總數5％作為專責病房；台北、新北、基隆、桃園之應變醫院，於3日內恢復開設急性一般病床總數20％作為專責病房，集檢所90％改為加強版集中檢疫所，各縣市均應籌設加強版防疫旅館，至少50間，並以每萬人口2間為目標。