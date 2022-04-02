中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，3月30日前往基隆視察，同時提出「類普篩」措施，然而連續數日，不論中央與地方都沒有提出具體實施措施；2日基隆市長林右昌面對媒體詢問回答，類普篩措施提出後，至今時間非常短，全國也都沒有做過，目前與中央與地方都在討論，準備好了就會和大家說明。

林右昌表示，這幾天一直密集召開會議，指揮中心醫療應變組副組長王必勝也都在上午9時參加我們的會議，持續不斷交流，陳時中部長提出類普篩概念，提出時間非常短，日前也沒有做過，因此要更謹慎規畫，中央雖然送來20萬份快篩試劑，但仍要其他相關配套、機制、後勤支援。

林右昌強調，現在疫情狀況與去年不一樣，基隆確診者大多數都是沒有症狀，很多病患不知道自己感染，必須把這一點思考進來，有一些基本原則與要點要確認，首先必須自願性為主，組織安排為輔，其次要去標籤化，不能讓任何地區或群體被汙名化，第三要有便利性，參與民眾可以有多元管道取得試劑。

林右昌補充，第四要善用社會網路，加強與基層診所合作，目前CDC本來就在醫療診所有規畫，針對看診病患發放快篩試劑，這是本來就有的機制，應該可以繼續加強。

林右昌特別說，類普篩應該分區域、分類別、規畫時序、分批發放，也要避免民眾快篩陽性時，回報過於集中與爆量，短時間內超過後勤能量，也要進行相關衛教，能夠回答民眾提問，同時加強輔導員機制。另外，交通規畫等，很多細節都需要充分討論與準備。