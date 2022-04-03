迎接活力盛夏，茶湯會推出「紅柚添香」葡萄柚系列新品，主打結合茶香、果香完美特調，同時喝得到真材實料的葡萄柚果粒，還有打卡必拍精品級絕美粉橘漸層，宣告手搖飲偶像實力派地位！

茶湯會「紅柚添香」葡萄柚系列新品，包括「葡萄柚綠茶」與「葡萄柚甘梅愛玉綠茶」，以茶香芳郁的特級翡翠綠茶為基底，加入台灣在地「紅寶石葡萄柚」原汁、葡萄柚真實果粒，以及黃金蔗糖讓整體風味酸甜鮮活、不膩口，手搖奉上專屬春夏的職人級清新爽口。其中「葡萄柚甘梅愛玉綠茶」特別加入滑嫩Q彈愛玉凍，增加適度咀嚼感，來提升喝飲料的趣味；加上畫龍點晴的甘甜話梅，酸V風味層次豐富，滿足又過癮。

慶祝「紅柚添香」葡萄柚系列新品上市，同步規劃「柚見幸福」轉好運拉霸網路活動，4／1起至4月底，只要掃瞄QR Code參加拉霸活動，不分平日假日，每天都有機會享有葡萄柚系列新品9折，以及現金折扣優惠，活動詳情可上茶湯會FB粉絲團或官網查詢。