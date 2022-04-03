新北市連續兩天確診暴增，侯友宜說，新北市疫情目前集中在三峽老師、中和公寓兩區域，目前三峽案占最大比例，中和量有慢慢減少，其他地方零星個案，要共存或清零，希望中央趕快擬定清楚方向，兩個方向執行工作不太一樣，但他強調防疫要同心齊力，定調了，就一起努力。

新北市副市長劉和然表示，這幾天清零或共存獲得比較深的討論，侯市長3月7日就注意這件事，最大政策改變是入境居隔從14天縮短到10天，有人第11天才確診，確診個案就已經進入社區，也可以看到幾乎全國都有案例。

劉和然說，新北市不是要跟中央意見不一致，而是中央要改變解隔方式，要有更全面作為，清零、共存不一樣，居隔天數要不要改，地點要不要調整，匡列範圍要不要重新指引，採檢又要如何進行等，尤其現在無症狀居多，到底該怎麼做。

劉和然說，去年防疫成功都是市民朋友配合，呼籲中央趕快把明確方向、做法清清楚楚重新指引，不是一個案例、一個作法發布出來。