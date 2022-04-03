北市公布5大張足跡 曾赴酒店、市民大道涮涮鍋、內湖好市多 20:532022/04/03 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內湖好市多又現確診者足跡。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市晚間又公布5大張確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 台北市晚間又公布5大張確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 台北市晚間又公布5大張確診者足跡，其中驚見基隆工地群聚感染，其中一名40多歲男性（指標個案23391）的和太太（案23376）曾到過台北市長安東路一段鴻欣酒店以及市民大道涮涮鍋；另外案23771曾到過內湖好市多等公共區域，其他還包含案23882、案24334、案23771、案23878的足跡。 台北市晚間又公布5大張確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 台北市晚間又公布5大張確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 台北市晚間又公布5大張確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 新北確診個案到台南逛街足跡爆 衛生局急清消 新北＋71足跡曝 淡水福容飯店、星巴克、家樂福全中 #新冠肺炎 #台灣 #北市 #足跡 #酒店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園＋22最新足跡曝 多間影城、超商、速食店上榜 14:312022/04/03 生活 SOGO忠孝館特展群聚釀6確診 參展人員遍布5縣市急匡列 15:562022/04/03 生活 北市最新足跡曝 連3天搭北捷淡水線、557路線公車 16:262022/04/03 生活 彰化新足跡曝 外縣市確診者連假狂吃 夜市啖牛排、爌肉飯 15:582022/04/03 生活 SOGO特展爆確診 黃珊珊：120人匡列居隔、800人將企業快篩 18:192022/04/03 生活 新北確診者遊花蓮14處景點足跡曝 公正包子、廟口紅茶入列 16:492022/04/03 生活 北市＋19 和平院區公文傳送員確診 全院擴大採檢 16:212022/04/03 生活 北市不明感染源增加 黃珊珊：社區多點爆開 10:442022/04/03 生活 宜蘭今＋9 蘭城晶英酒店、新月廣場連2天有確診足跡 19:102022/04/03 生活 基隆＋38海量足跡曝 知名生魚片店、酒吧、郵局上榜 17:302022/04/03 生活 高雄2確診案自駕遊花東 台東足跡曝光 12:122022/04/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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