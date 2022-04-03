台北市晚間又公布5大張確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市晚間又公布5大張確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市晚間又公布5大張確診者足跡，其中驚見基隆工地群聚感染，其中一名40多歲男性（指標個案23391）的和太太（案23376）曾到過台北市長安東路一段鴻欣酒店以及市民大道涮涮鍋；另外案23771曾到過內湖好市多等公共區域，其他還包含案23882、案24334、案23771、案23878的足跡。

台北市晚間又公布5大張確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市晚間又公布5大張確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）