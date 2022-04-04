英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）因在《007》系列電影中飾演詹姆士龐德（James Bond）而紅遍全球；他近日演出紐約百老匯舞台劇《馬克白》（Macbeth），不料前(2)日卻驚傳確診新冠肺炎，週六日間與晚間的兩場演出只有取消，劇組也宣布所有票券經由當初售出的管道退款，雖然帶來不便，但觀眾、演員與工作人員們的健康是他們最大考量。

綜合外媒報導，丹尼爾克雷格目前演出改編自莎士比亞經典名著的百老匯同名舞台劇《馬克白》，由《007》系列電影製作人芭芭拉布洛柯里製作，他在劇中飾演馬克白，而《白色通行證》女星露絲奈特飾演馬克白夫人。3月29日於紐約曼哈頓開始預演，原預定本月28日正式登場，不料1日因一名演員確診而取消預演，2日又傳出丹尼爾格雷克確診，因後續又傳出不少確診案例，劇組隨即在官網宣布停演，並提供觀眾退票，復演日期則尚未確定。

The curtain call of “Macbeth” for their first preview night. Starring Daniel Craig and Ruth Negga. #Macbeth #DanielCraig #RuthNegga pic.twitter.com/uvqUqXVgHF — Vince (@vincentlao18) March 30, 2022

根據《每日郵報》報導，雖然紐約已取消強制戴口罩的防疫規定，但丹尼爾克雷格現身劇場彩排時仍有把口罩戴好，沒想到仍然確診；丹尼爾克雷格的妻子瑞秋懷茲和女兒也一同在紐約，但並未公開其健康情況。《馬克白》是百老匯今年春天最受期待的演出之一， 丹尼爾過去曾多次表示，希望能夠為因疫情關閉許久的百老匯盡一份力，不料該劇如今因確診停演。

主辦單位表示：「觀眾和演員以及工作人員的健康，才是我們的首要考量。」雖然票房損失慘重，但畢竟劇場是密閉空間；丹尼爾克雷格曾表示，要直接面對觀眾和不能NG的舞台劇壓力很大，但他願意接受挑戰，原定百老匯演出場次已排定至7月，但目前復演時程暫時無法敲定。

疫情爆發對舞台劇演出的衝擊比起電影院更大，因為劇場是密閉的群聚空間，演員和觀眾更是面對面距離較近，只要有人有散播病毒的風險，都必須做危機處理即時應對。早先《金牌特務》影星泰隆艾格頓也因為PCR檢測陽性而不得不告假一週，暫停在倫敦的舞台劇《Cock》的演出。他曾在演出該劇進行至3分之2時當眾昏倒，幸好台下有觀眾是醫師趕快上台幫忙，最後由替補演員演完，他後來在社群網站發文要回來雪恥，不料又因感染新冠肺炎被迫告假，接二連三的挫折終於讓他萌生退意，劇組宣布他由於個人因素退出該劇，由他的替補演員喬爾哈波傑克森接手後續場次演出。