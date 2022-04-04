網友表示，沒有去除頂棚上的口紅痕跡，自己會回不了家，引起無限遐想。（圖／翻攝臉書社團「爆系知識家」）

許多網友會在臉書社團「爆系知識家」分享大小疑難雜症，就有一名網友發文表示車內頂棚被畫到一道口紅痕，不知該如何去除，只好上網求救，還說沒去掉的話會回不了家，不少網友見狀笑翻，虧說「資訊量很龐大哦」。

原PO在「爆系知識家」分享圖片，只見車內頂棚有一道口紅痕跡，似乎曾嘗試擦拭卻清除不掉，讓他著急詢問「汽車頂棚畫到口紅如何去除？在線等～非常急…沒去除回不了家」。

不少網友見狀紛紛笑說，「嘴唇會親到車頂，這姿勢是老司機」、「資訊量很龐大哦」、「參考梵蒂岡教堂的圓頂繪畫，畫好畫滿」、「直接畫一個愛心」、「整台放火燒」、「車主比較疼哪位小孩？就是他（她）了」、「明天請記得發文報平安」。

也有人認真回覆提供解決方法，「布椅內裝清潔劑+神奇海綿」、「大概是先用卸妝油，然後再用洗碗精」、「牽去洗車場，他們會處理」、「在上面墊衛生紙，然後噴WD40除銹潤滑劑，用拍打幾次，你就能拯救家庭和諧」。

原PO後續忙了6個小時，最後表示跑賣場搞很久還是去不掉，「既然弄不掉，有什麼好理由可提供？」不少人也幫忙出主意，「趕快找人幫你化女妝，回家面對老婆坦誠自己有變裝癖」、「如果是我⋯我會用更髒的東西蓋過去？」、「用黑色奇異筆補上就好了」，希望原PO能安然度過危機。