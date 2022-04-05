徐新洋（左）透漏他與Soa的好勝心都很強。（八大電視提供）

八大綜合台《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」特別企劃「好朋友」局，在《全明星運動會》擔任紅隊經理的粿粿與徐乃麟大兒子徐新洋，皆各自攜伴來挑戰；開賽前，粿粿的另一半范姜彥豐先開口：「其實我看不太出來粿粿是狼人還是好人，因為她就長的一副無害的樣子，怎麼騙我，我都信！」突如其來放閃告白，讓主持人黃偉晉聽不下去，賴晏駒也忍不住表示：「等一下放閃就先殺喔。」

4對搭檔讓錄影現場瀰漫粉紅泡泡；除了粿粿與范姜彥豐將首次同台獻給《娛樂百分百》，徐新洋也帶著俄羅斯女友Soa，歌手陳芳語（Kimberley）則有男友呆伯特陪伴，另一對則是自嘲來當「陪賽情侶檔」，在日前被周刊拍到疑似交往中的好朋友檔荳荳與黃宏軒。

「好朋友」局讓黃偉晉、賴晏駒當起了「吃瓜群眾」，兩人好奇問道：「如果是『好朋友』玩狼人殺，不知道會不會互相勾心鬥角？」徐新洋透露他與Soa好勝心都很強，一起玩的時候常會發生激烈火花，Soa坦言：「因為輸不起，加上我覺得他不太會騙人，也看得出他當狼的樣子，在看他騙人的時候，會覺得搞笑。」陳芳語說：「有一次男朋友看出我是狼，就一直說一些針對我的話，我又不想要承認，就會氣到有點惱羞。」

有別於以往「凹嗚狼人殺」總是鬥智又鬥嘴，這回眾人則是抓到機會就開始撒糖。先是范姜彥豐表示：「粿粿發言滿好的，雖然她怎麼發言我都覺得滿好的。」接著粿粿為了滿足主持人黃偉晉及賴晏駒要求，手比愛心甜喊范姜彥豐私下暱稱「寶寶」；另一邊，徐新洋也說：「Soa可能是魔術師，因為她把大家都變不見，讓我眼裡只有她。」現場放閃不斷，讓其他人都忍不住開玩笑稱「太噁了！」