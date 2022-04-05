台東知本溼地這隻冠鷿鷈待了2個多月，已經換上超美的繁殖羽。 （莊哲權攝）

美麗身影曝！台東土地「黏住」冠鷿鷈 繁殖羽超迷人

「好繁！」今年2月間台東知本溼地來了1隻稀有嬌客「冠鷿鷈」，迄今尚未北返，而且已經換上超美的繁殖羽，更是罕見，清明連假期間每天都有不少來自全台各地的一睹其丰風采，也帶動台東生態旅遊，在地鳥友說，這證實台東的土地「會黏人」。

張姓鳥友說，今年2月知本溼地出現1隻台東少見的冬候鳥冠鷿鷈，當時已有些許繁殖羽，但是只有「微繁」，過了兩個多月，現在已經轉為「好繁」的夏羽，頭頂有黑色羽冠，偶爾開冠時有如爆炸頭，耳後延伸至頸部的蓬鬆飾羽從黑色到棕栗色，像是打層次的圍巾，超美的。

「賞鳥男孩」許宸表示，在台灣要看到冠鷿鷈繁殖羽的機會不大，台東過去也很少有冠鷿鷈的紀錄，可能是知本溼地伙食太好，常有大魚可吃，讓牠捨不得離開，待了2個多月還沒北返，讓大家有機會見到牠最美麗的一刻，也證實了台東的土地會黏人。

清明節連假，「好繁」的冠鷿鷈吸引全台各地的不少鳥友前來拍攝，無形中也帶動了台東生態旅遊；不過近日有鳥友目擊這隻平時不擅飛行的冠鷿鷈，頻頻出現水上滑行的動作，可能是北返前的熱身操。許宸說，冠鷿鷈跳求偶舞時非常有戲劇性，期待牠保持這樣的美，回去找到牠的另一半，跳1支完美的水上芭蕾。

據悉，冠鷿鷈又名鳳頭鷿鷈、浪裡白，為體型最大的鷿鷈，歐、亞、非、大洋洲都有分布，中國大陸繁殖地主要在東北、內蒙等地，越冬時則經過河北、河南、山西、陝西等省，遷往雲南、四川、長江以南及東南沿海，金門數量頗多，台灣為稀有冬候鳥。