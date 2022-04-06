指揮中心指揮官陳時中昨表示當每日確診人數達1500人，將啟動在家隔離，新北市長侯友宜今被問到此事時表示，應考慮的不是數目，而是指引要先下來，讓地方能夠準備，快速啟動因應措施，「不要等不夠才來處理」。他也坦言「現階段清零不太可能」，目前大量篩會找非常多傳播鏈，不代表全部可以阻斷，但新北市會努力去做。

侯友宜說，防疫要跟去年的策略不同，醫療量能應該集中目標擺在中重症或高危險族群，因為醫院還要照顧其他一般市民的重症病患，希望中央指引快速下來，地方現在都在準備。

侯友宜說，陳時中部長講得沒錯，高峰期還沒到，清明假期全國流動，各縣市大家都在篩，會找到更多隱形傳播鏈，全國流動，疫情往上走，大家要有認知，希望及早啟動在宅照顧，以家戶為單位，讓輕症、無症狀與親密家人接觸者在家戶得到安定照顧。

另也要有後勤醫療即時支援，他今天會找來七家醫院開會，按部署在宅照顧，讓未來若出現大量確診病患，可落實醫院分區、分級照顧，搭配去年研發的虛擬病房平台，成為在宅照顧的後盾。衛生局表示七家醫院分別是，亞東、雙和、淡馬、慈濟、土城醫院、輔大醫院、新北聯醫。

侯友宜也說，越早做好準備，這才是應做的責任，所謂超前部署就是用最壞的狀況做最好的準備，隨時啟動應變，「不要等不夠才來處理」。