【LIVE直播】羅智強深夜突襲宣布參選桃園市長 國民黨黨部最新回應

關於桃園市長選戰，國民黨台北市議員徐巧芯日前爆料，國民黨主席朱立倫撂話要與羅智強「魚死網破」、「民調再強都不會提名你，就是不要你」，引發爭論。對此，秘書長黃健庭今(6日)表示，我也不相信主席會說出這一句話，於是去請問朱立倫，朱表示，「當然是說我們自己做的跟外面做的，看到都不是這樣結果，地方反彈的部分，我們想辦法去化解...」。

黃健庭今表示，自己有問朱立倫是否有講過要與羅智強「魚死網破」一事，因為這很不像他認識的主席，他轉述朱立倫說法，朱說「跟智強談話當中，有說到媒體人黃暐瀚的文章把這情況、桃園這一局形容成魚死網破，是在告訴智強有這麼一篇文章，是去引述這篇文章」；黃說，講出來變成主席自己去說這四個字，這就不正確。

關於朱立倫有講「民調再高，也不提名羅智強？」黃健庭說，這我也不相信主席會講，我都跟智強講說如果你表達要來桃園選，如果民調壓倒性勝利，那問題解決了，我也不相信主席會這樣講」。

黃健庭轉述朱立倫說法，朱表示，「當然是說我們自己做的跟外面做的民調，看到都不是這樣結果，地方反彈的部分我們想辦法去化解，親自要打電話拜託一方人安排見面都被拒絕，這樣情況底下怎麼提名？智強講自己聲量很高」；黃說，但主席說聲量再高也沒辦法提名，哪一個政黨只看聲量？要看民調跟地方支持，像這些話在被轉述當中，輾轉變成不是正確的。