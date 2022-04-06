北市衛生局公布6確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局公布案23911、24727、24760、24769、24826、24832於北市公共場域足跡，北市副市長黃珊珊表示，會公布風險較高的地區，大眾運輸部分就不會公布。確診者曾到過SOGO、錢櫃、等公共場域。

北市衛生局公布6確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局公布6確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局公布6確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局公布6確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）