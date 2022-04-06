北市曝6確診者足跡 IKEA、健身工廠、錢櫃在列 16:052022/04/06 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市曝6確診者足跡，包括內湖IKEA、健身工廠、錢櫃。(翻攝自Google map) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市衛生局公布6確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 北市衛生局公布案23911、24727、24760、24769、24826、24832於北市公共場域足跡，北市副市長黃珊珊表示，會公布風險較高的地區，大眾運輸部分就不會公布。確診者曾到過SOGO、錢櫃、等公共場域。 北市衛生局公布6確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 北市衛生局公布6確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 北市衛生局公布6確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 北市衛生局公布6確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 北市衛生局公布6確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 7萬人逛SOGO收細胞簡訊 北巿遭爆PCR一天只能做1260人 備戰在宅照顧 侯友宜今將召集七家醫院開會 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 朱立倫怒噴「魚死網破」真相曝 退將嘆：桃園輸羅智強要負責 15:022022/04/06 政治 中和錦和段審議通過 將提供64戶社宅 10:322022/04/06 區域情報-新北 北市中山區餐廳爆家戶群聚感染 累計7確診 16:362022/04/05 生活 北市金華國中教師確診 4班級120名學生即起停課 10:582022/04/06 生活 祖先遺產繼承登記快申辦 13:372022/04/06 區域情報-新北 托嬰中心收保額費卻跳票 無法可管 04:102022/04/06 地方新聞 北市警抄麻將館 抓2次就斷水電 04:102022/04/06 社會新聞 「新泰五林」逾期未辦繼承不動產開始公告 12:022022/04/06 區域情報-新北 2022誰來做老大》台北市長 蔣萬安未鬆口 同黨打趣已類宣布 04:102022/04/06 政治要聞 強制拆除違建收費條例發威 危及公安違建自拆率提升 15:342022/04/06 區域情報-新北 影／ 黃健庭爆桃議員一面倒：羅智強很弱 選策會排除提名 13:272022/04/06 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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