基隆愛心篩檢計畫，6日下午在中山區發放家用快篩試劑，共24個里計45435人，市府依人口數比例的10％配發到轄區24個領取站計4650劑。

基隆市政府表示，與仁愛及七堵兩區狀況雷同，中山區各里領取站未到下午1時30分，許多里民都已經陸續排隊等候領取篩劑，尤其是中山區轄內人口數最多的和慶里，因里內有大型社區，很早就出現將近50公尺蜿蜒的排隊人潮。

據統計不到下午3時已經有民治、協和、西康、西榮、中山、居仁、安民、西定、通明、德安及中興等共11里已將配送數量發送完畢。

市府民政處長王榆森表示，中山區因地勢關係，許多里民都居住在地勢較高的地方，但仍有許多民眾主動前往領取篩劑，顯現民眾對自我健康監測及社區防疫的重視，且也多肯定這次市府的篩劑發放計劃，希望能有效及早發現社區感染源。

中山區里民也有反映各里分配家用快篩試劑數量不足等問題，市政府民政處表示，市府將會視各區領取及回報狀況予以機動性及滾動式來調配，並輔以多元管道讓有意願來參與的民眾都可以領取試劑。

基隆市政府統計，今日中山區轄區24個里領取站發送快篩試劑量計約4650劑，於下午5時皆已發送完成，發送比例為100％。民政處統計這兩日，在仁愛區、七堵區、中山區配發快篩試劑累計為14055，發送比例100％。