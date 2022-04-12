提升篩檢效率！ 即起居隔、居檢期滿前「免做PCR」改快篩

新冠肺炎疫情升溫，本土個案繼連4天破400例後，今正式突破500例，再創新高。為加速隔離、檢疫的檢測結果，中央流行疫情指揮中心今宣布，由於快篩試劑的特異性高達9成9，具高度鑑別力，且可自行操作，節省接送醫療院所時間、人力，即日起，隔離、檢疫期滿採檢將改用快篩。

指揮中心發言人莊人祥表示，快篩試劑的特異性高達9成以上，為了加速隔離、檢疫的檢測結果，即日起，隔離、檢疫期滿前的第10天採檢將改為快篩。

指揮中心表示，即日起居隔／居檢期滿前改為快篩篩檢。（圖／指揮中心提供）

根據最新規定，針對居家隔離者，除了第0天的PCR，隔離第5～7天需要接受1次快篩，第10天期滿的PCR改為快篩，自主健康管理期間的第2、4天也要接受快篩。無第10天快篩試劑者，請先以自主健康管理期間使用的快篩試劑執行檢測，並於隔離期滿後主動洽詢「隔離通知書填發單位」，由「隔離通知書填發單位」協助轉介「現居地」地方政府衛生局所領取快篩試劑。

至於居家檢疫者，第0天須接受PCR檢測，並在第3、5天接受快篩，第7天原本要接受的快篩則取消，改為第10天接受快篩。自主健康管理期間的篩檢與居家隔離相同。

對於尚未進行第7天快篩檢測的檢疫民眾，請延後至第10天執行，已完成第7天快篩檢測者，請先以原提供於自主健康管理期間使用的快篩試劑執行檢疫第10天之快篩檢測，並於自主健康管理期間聯繫地方政府領取快篩試劑，完成自主健康管理期間的2次快篩。

指揮中心強調，隔離及檢疫措施為防範新冠肺炎疫情的重要關鍵，請民眾務必遵守隔離及檢疫期間相關事項，共同維護國內社區安全。

對此，指揮中心發言人莊人祥說，一直都在加緊進行，希望月底前把快篩試劑價格往下壓。