新竹有名男子因酒醉路倒，被路過民眾報警，他見女警欲核對身分，便出言侮辱女警「我給你看，阿妳下面給我看」，之後，女警欲開車送他回家，又趁女警不注意時，出手襲胸，女警回警局後立刻上報偵辦，新竹地方法院依性騷擾罪，累犯，處拘役40日，得易科罰金4萬元。

依據判決書記載，去年12月中旬下午，在新竹市區有名男子因喝酒醉路倒街頭，新竹市警方獲報前往處理，女警到場時，要求他出示證件核查身分，他藉酒醉出言侮辱女警稱「我給你看，阿妳下面給我看」，之後，他又趁女警要開車送他回家時，見女警在車旁邊，趁其不注意伸手襲胸，女警返回單位後，向上級呈報，警方依性騷擾罪偵辦。

新竹地院審理，男子坦承犯案，並從女警胸前秘錄器影像畫面擷取，以及女警於偵訊時的證述，認定男子辱罵現場執行公權力警員，並對女警襲胸性騷擾，男子藐視公權力，又無視兩性平權，未尊重他人身體自主權，惟念男子坦承犯案，已有悔意，犯後態度尚可；法官依性騷擾罪，累犯，處拘役40日，得易科罰金4萬元。

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