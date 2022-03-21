「女生胸部撞到人有自覺嗎」，有網友上網發問，他表示有2位大奶女性好友，常常被大奶撞到的他，疑惑好友「沒感覺嗎」；他也分享2種撞擊方式，第1種是被友人拉著手聊天，他的手「不經意」陷入胸部中間；第2種為好友和她說話時，由於有身高差，好友都半趴在他身上；網友表示「被吃豆腐了」、「不要想色色」。

一名網友在「Dcard」論壇上發文，他有個疑惑「女生胸部撞到人有自覺嗎」，他表示有2位很要好的女生朋友，其上圍相當雄偉，但是，有個行為讓他很疑惑，女性好友經常「不經意」用胸部就碰到他，他還舉例，被女性好友拉著講話時，一隻手都陷入胸部中間，或是女友人跟他說話時，因身高差都半趴在他身上，他想著這些非主動的被胸部進攻的狀況，「女生有感覺胸部撞擊周遭東西嗎」。

文章一出，網友紛紛留言「很常拿奶往你身上撞，99%是故意誘惑你的」、「告下去了啦，性騷擾這麼明顯還不制裁一下」、「GG收好，不要想澀澀」、「原po是不是長得帥」、「反應過來已經來不及了，就裝沒事」、「故意的啦。 我之前跟曖昧對象也會這樣」、「被吃豆腐了」、「不把你當男的」、「如果胸墊比較厚會沒太多感覺喔」、「真性福欸，好好把握」。

關於網友反問他怎沒有生理反應，他表示當腦袋有很多思緒在運轉時，如困惑、道德選擇、關係釐清、氣氛觀察...等，他反而不敢有生理反應，甚至忘記要有生理反應。