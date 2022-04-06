普丁對於發動戰爭的理由是「要烏克蘭去納粹化」，然而俄軍陣營自己就有納粹問題。最近一段影片突顯了這一事實，一位親俄民兵在馬立波的戰鬥表現傑出而獲得勳章，然而他的右手臂赫然配戴著納粹黨衛軍的骷髏徽，還有一塊新納粹份子常用的圖示，顯然普丁的說法與現實發生衝突。

新聞周刊(NewsWeek)報導，儘管烏克蘭總統澤倫斯基是標準猶太人，但普丁和克里姆林宮一口咬定基輔政府被納粹統治，並以此宣傳入侵烏克蘭的正當性。同時莫斯科還誇大了亞速營在烏克蘭軍隊中的地位，亞速營是一個極右翼準軍事組織，目前位在遭圍困的南部港口城市馬立波，使得此處成了俄軍打擊新納粹的主要戰地。

社交媒體情報機構Storyful分享的視頻顯示，一位隷屬「索馬利亞」(Somalia)摩托步兵營的的士兵羅曼‧沃羅伯雅夫( Roman Vorobyov)，在星期日因為「有效打擊新納粹份子」的功勞，獲得了1枚「2級聖喬治十字勳章」(St. George's Cross II)，由頓內次克人民共和國的首領丹尼斯•普希林(Denis Pushilin)親自頒授。

Il simbolo nazista delle SS-Panzer-Division "Totenkopf" cucito sulla manica del comandante del battaglione "Somalia", Roman Vorobyov, durante il conferimento delle onorificenze consegnate da Denis Pushilin, capo dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. #denazificazione pic.twitter.com/DTJkRLWQSK — Alekos Prete (@AlekosPrete) April 5, 2022

然而諷刺的是，沃羅伯雅夫的右臂上有兩個臂章，一個是代表納粹德國黨衛軍第 3 裝甲師 Totenkopf（武裝黨衛軍的精銳師），使用的骷髏與交叉骨徽；另一個是被稱為「奧丁之結」(Valknut)的互鎖三角形，雖然源自北歐神話中的象徵，但現在常被新納粹份子所引用。

普希林在他的 Telegram 頻道上發表了他頒獎的影片，他說沃羅伯雅夫和另一位小隊長安德烈‧尼古林(Andrey Nikulin)指揮的小隊已經殺死40 多名武裝分子，是特別傑出的戰士。

沃羅伯雅夫的長官，也就是索馬利亞營營長蒂穆爾•庫里爾金中校(Timur Kurilkin)獲得了「頓內次克英雄」的名稱。普希林說，在庫里爾金中校的領導下，該部隊遭到敵人的猛烈炮火，但成功摧毀了45個部隊和 250多名納粹分子。

庫里爾金發表榮譽感言時說：「我們會從那些法西斯低等動物手上奪回馬立波，這座城市是我們的一切，我們會堅持到底。」言詞之間，並不把他的對手當人在看。

澤倫斯基在3月間的一場談話時表到，普丁說基輔政府充滿了新納粹分子非常可笑，但是也令人毛骨悚然，這表明他有可能採取最極端的手段。