台南市長黃偉哲（左六）今前往視察。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市永康區大灣交流道周邊平面道路，連結市區、永康、歸仁等地，每逢上下班交通尖峰時段，必定上演車流壅塞之景，長年為民眾詬病，台南市工務局於東側銜接道路增設右轉車道、西側闢復興路往南引道，市長黃偉哲今天下午前往察看，宣布即刻開放通車，期許將解決大灣交流道周邊長年的交通亂象。

工務局指出，大灣交流道東西兩側道路改善工程經費約1900萬元，第一階段改善大灣交流道東側側車道及復興路等2處路口，各額外增設3.5公尺寬右轉專用車道，分流右轉車輛，增加直行車輛駐車空間，該工程已於去年7月完工。

第二階段在大灣交流道西側，復興路東行右轉往南方向，向國防部政治作戰局爭取老舊眷村「慈光九村」土地使用，增闢車道長度約110公尺，寬約6、7公尺不等車道，減少東行方向與右轉車輛交織問題，提升直行及右轉車輛儲車空間，也已於去年11月完工。

工務局指出，西側復興路往南引道工程去年底完工，今年初驗收通過，因配合交通號誌建置完成，今天才正式通車。黃偉哲說，未來交流道周邊4個路口直行車無須與右轉車爭道，可望緩解車輛交織狀況。

不過，交通局也指出，為紓解復興路南下右轉高速一街車流，新增闢臨時性右轉車道，惟受限土地取得等因素，目前該車道僅開放小型車及機車行駛，相關大型車輛禁止進入，交通局也將設置相關告示牌面，提醒用路人遵守。