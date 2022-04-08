石英元件廠晶技(3042)第1季合併營收32.16億元，年減2.84%，儘管近期大陸地區因本土疫情延燒，封城停工影響物流，晶技預估，第2季營收可望較第1季成長5%到10%，日系外資最新報告維持晶技「持有」評等，晶技今天盤中股價止跌反彈。

由於工作天數恢復正常，晶技3月合併營收回升至11.39億元，月增20.77%，年增0.04%，不過受到傳統淡季及終端客戶持續清庫存影響，晶技第1季合併營收32.16億元，年減2.84%。

大陸地區因本土疫情延燒，深圳、東莞、上海及昆山陸續封城停工抗疫，尤其是上海及昆山延後解封，對電子產業生產及物流衝擊不小，且近來非蘋智慧型手機及消費需求疲弱，讓電子廠對第2季營運普遍轉趨保守，不過晶技表示，第2季營運可望比第1季成長5%到10%，今年營運也會比去年好。

日系外資最新報告指出，雖然我們預期晶技將持續受益於5G、WiFi 6、物聯網、ADAS/EV滲透率上升的有利趨勢，但我們研究認為，進一步漲價空間有限，且行動裝置市場存在訂價壓力，維持晶技中立的評等「持有」。