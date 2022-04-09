《超跑斯特拉》除無厘頭的劇情外，還有充滿速度與激情的追逐場面。（龍祥電影提供）

韓國爆笑喜劇片《超跑斯特拉》講述搞丟黑道大哥超跑的衰鬼小弟，開著過世老爸留下的最高時速50公里的破爛老爺車，邊「烙跑」邊追「超跑」的奇蹟公路之旅。飛車結合搞笑的故事，猶如《玩命關頭》撞上《雞不可失》，除無厘頭的劇情外，還有充滿速度與激情的追逐場面，血脈賁張之餘還能捧腹大笑，為近期最強韓式爆笑飛車喜劇。

《超跑斯特拉》由憑藉戲劇《請回答1994》、綜藝《一日三餐》走紅的孫浩俊，還有在《機智牢房生活》中飾演小迷糊一角而備受大眾喜愛的李奎炯，以及在近日風靡全球的戲劇《魷魚遊戲》中飾演惡霸「張德秀」的許城泰主演，預告片中可看出，孫浩俊開著破爛到不行的國產現代「斯特拉」汽車，疑似遭到李奎炯的背叛，偷走「全網最火惡人」許城泰的紅色小牛超跑，讓這位黑道大哥下令，限時3小時把車追回，不然就準備被「放進」後車廂。因此展開一場邊被追殺邊追跑車的奇妙之旅，但神奇的是，每當被追逐時，這台「斯特拉」竟能像跑車一樣奔馳，彷彿幸運星一般，每每讓他化險為夷成功逃跑。

該片由權秀慶導演執導，曾憑藉電影《我的麻煩老哥》感動298萬名觀眾，收穫眾多好口碑。擅長以愉快且溫暖的方式呈現喜劇電影，尤其是家人之間的情感描繪，故事總是笑中帶淚，縮小了角色與觀眾之間的距離，引起了各代觀眾的共鳴。而在《超跑斯特拉》中，則是挑戰了一部快節奏的飛車喜劇，除了幽默詼諧的劇情外，還添加了追逐的刺激感，讓觀眾能夠從歡笑中忘卻壓力並獲得能量。《超跑斯特拉》將於4月29日在台上映。