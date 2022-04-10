和平區達觀里東崎路發生樹木倒塌阻斷雙向通行，員警挽袖鋸木移開路樹後恢復通行。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

和平區達觀里東崎路發生樹木倒塌阻斷雙向通行，員警挽袖鋸木移開路樹後恢復通行。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市和平區達觀里東崎路1段17.5公里處，10日凌晨0時45分發生樹木倒塌橫躺路中，阻斷雙向通行，10多輛車無法通過，和平警分局獲報派員趕到現場，耗費1小時合力將樹木鋸斷並移至路旁，恢復雙向通行。

今日凌晨零時45分，達觀里東崎路發生樹木倒塌橫躺路中，阻斷雙向通行，竹林派出所所長吳菘添、警員李榮華及桃山派出所警員吳明諺馳援。

員警抵達後發現樹木橫躺路中阻礙通行，約有10輛車在現場等候，考量半夜聯繫工程人員費時，影響用路人通行及用路安全，隨即擺放交通錐並實施雙向管制，約花費1個小時，合力將樹木鋸斷後移至路旁，恢復道路通行，並通報里長於天亮時通知工程人員將樹木清除，路過駕駛也大力感謝員警幫忙清道。

和平警分局提醒，行駛山區道路請小心慢行，隨時注意車前狀況，如發現路面有枯木、落石或其他障礙物品，請立即通知主管機關或打110通報員警前往協助處理。