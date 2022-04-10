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中央10日公布新竹縣新增13例本土確診案例，其中有4例為外縣市高中生，2例為仰德高中生，1例為成功國中生，仰德高中昨即停課10天，全校採檢，成功國中也緊急該班級停課10天，匡列該班級和課後補習班師生65人居隔並採檢，結果全數陰性。

包括案26676家庭群聚2例、柔術館群聚1例、台北市案25194延伸1例，及獨立不明感染源1例。其中

竹縣衛生局說明，仰德校園新豐友人圈群聚增加8例，案27286為18歲女性，案27287為21歲男性，因前天竹縣仰德高中有3人確診而辦理全校採檢，昨陽性確診，初步發現學校4月1日曾辦理卡拉OK活動，造成跨科系傳播鏈，疫調持續進行中。

案27280、案27282、案27283及案27371等4人為竹市某高中生，為昨竹縣確診者案26778的同班同學，匡列居隔，第一時間快篩為陽性，安排至醫院PCR採檢後確診，已轉報竹市進行校園相關停課和採檢防疫措施，疫調持續中。

案27281為50歲女性，是案27282的母親，主動居家快篩結果陽性，經安排就醫PCR採檢後確診。案27518為46歲男性，是仰德高中學生案27287的同住叔叔，匡列採檢而確診，此兩案為仰德校園群聚延伸至家庭感染。

不明感染源確診者案26676，新增2例同住家人確診，為15歲女兒案27277和44歲妻子案27278，均為匡列居隔中，案27277就讀成功國中，昨該班級停課10天，並匡列該班級和課後補習班師生共65人居隔並採檢，全數陰性。

柔術館群聚部分新增1例案27285，為42歲女性，是橡樹補習班外籍教師案25253的同住妻子，居隔期間陰轉陽，柔術館群聚累計10例確診。

另外，案27284為30歲男性，為台北市案25194的接觸者，匡列居隔，昨就醫採檢陽性確診。案27279，42歲男性，頭痛發燒，昨就醫採檢陽性確診，感染源不明，疫調進行中。

衛生局有鑒於社區確診足跡眾多，持續協調醫院開設社區篩檢站，新仁醫院10日晚間6時至9時在醫院急診室外提供篩檢服務，大安醫院11、12日兩天晚間6時至9時在醫院急診室外提供篩檢服務，呼籲與確診者足跡重疊的民眾攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢PCR。