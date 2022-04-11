【愛傳媒藺奕專欄】在金門天天看海，在劇組也是，因為我們的副導叫孫小海。拍攝現場的小海總是嚴肅、不苟言笑的，一天幾十個Action喊下來，就像喉嚨裡內建澎大海，永遠那麼鏗鏘有力。

你看著看著就看出一種獨特的味道，讓我想起疫情來臨之前，那時的成都剛推出麻辣咖啡，在咖啡裡撒入辣椒粉、青花椒和黑芝麻，可以想見啜一口如同含入一大把跳跳豆那般奇妙而跳脱的滋味，專注工作的小海給我就是這樣的一種感覺。

很多創作者因欲求表達，進而對其載體產生興趣，反之則成為傾聽者；音樂、詩歌、繪畫、電影莫不如是。只不過有的表達者在做傾聽者的工作，有的傾聽者在服表達者的勞役，這其間太多局外人了。

因為小海，讓我回溫了年輕時學習和成長的活力，想起我老婆這輩子對我說過最悅耳的一句話：「你呀，每個女人都是你的貴人！」

所以在管教上，放任不放生，不讓十面埋伏，只會四面楚歌，讓我還有六面可以跑。

這天下午小海來公司，談完正事之後，我們讓她嘗試一支雪茄的滋味，我費了一點力氣才捕捉到她稍微放鬆的模樣，也意外得知她正著手改編的劇本，居然出自我好友的小說，真是無巧不成書，無巧不成劇。

如果說玄奘將來註定是要成佛的，那麼作為隨行大叔，起碼一個阿羅漢果位還是有的。所以我得對她好一點。

作者為文學奬得主

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