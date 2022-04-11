女星何如芸演出《長男的媳婦》、《炮仔聲》等知名電視劇，走過離婚風波的她，如今相當享受單身生活，儘管工作繁忙仍經常分享日常，不過日前媽媽突然入院，她除了發文希望網友幫忙集氣，也憶起母女倆過往點滴：「我所能做的，真的不及她為我的千萬分之一」。

何如芸昨（10日）透露媽媽住院消息，照片中只見她低頭站在手術房門口，背影顯得相當焦急，也憶起過往跟媽媽的點滴，她表示從小就反骨，當時不情願考上前三志願高中，主要是媽媽希望她將來是能靠學歷吃飯的人，有次天冷穿著單薄制服去上學，下課時就從學姐手上拿到媽媽送來學校的外套，此外，當年大學聯考數學考太爛，她一回家就痛哭，媽媽看到相當不捨，急忙跑去行天宮拜拜，後來婚後生不出小孩也是一樣，她表示：「只要為我擔心著急，就會拼命求神拜佛，這麼多年一向如此」。

何如芸憶起過往種種後，表示每一次站在此處，就會想起這一生媽媽為她做過的種種，接著感嘆：「我所能做的，真的不及她為我的千萬分之一，我也向上帝禱告，一切平安！因為那是我人生的動力和希望」。

對此，網友紛紛留言：「人生就是無常, 但願一切平安」、「祝福伯母平安，姐自己也要保重」、「加油！祝何媽媽一切平安！早日康復」、「媽媽是全世界最偉大也是唯一會對自己好的人，一定會平安健康的！何媽媽加油」。