偶像蔡徐坤2017年參加愛奇藝綜藝《偶像練習生》，因獨特魅力和堅強實力被粉絲捧紅，高人氣讓他獲得節目的第一名，成為一年限定團體NINE PERCENT的隊長與中心位。團體解散後，蔡徐坤致力投入自己的音樂品牌，2019中央電視台發布關於個別明星流量造假的新聞，蔡徐坤做為當紅小生赫然出現在央視名單，引發網路熱議。近期蔡徐坤遭到前公司起訴，請求法院凍結名下工作室財產人民幣6400萬餘元（約新台幣2.9億元）。

根據天眼查app，北京愛豆世紀文化傳媒有限公司、天津愛豆世紀文化傳播有限公司向新沂蔡徐坤影視文化工作室非訴財產保全查裁定書公開。文書記載，愛豆世紀兩公司向法院申請財產保全，請求凍結被申請人蔡徐坤、新沂蔡徐坤影視文化工作室名下銀行存款6400萬餘元，期限1年，遭到法院判定申請符合法律規定，裁定凍結。

而這已經不是蔡徐坤第一次與經紀公司有合約糾紛，早在2017年參加愛奇藝綜藝《偶像練習生》時，蔡徐坤就被爆出與經紀公司依海文化有糾紛，2015年時未滿18歲的蔡徐坤參加中韓選秀節目《星動亞洲》憑藉優良表現進入男子組合SWIN正式出道，事後蔡徐坤起訴該公司，聲稱待遇惡劣，簽約期間沒有獲得任何收入，還被迫簽下110萬元人民幣的欠條，要求終止合約。依海文化反訴求償5000萬人民幣的違約金（約新台幣2.9億元），此案最終審判蔡徐坤勝訴解除合約。

而蔡徐坤工作室在上熱搜後火速發出聲明，表示該案是關於蔡徐坤專輯《迷》和《YOUNG》兩張專輯的著作權權益糾紛，目前還沒有開庭審理，同時澄清專輯《迷》是和愛豆世紀和約期結束之後才發行，專輯的著作權權益和愛豆世紀無關。