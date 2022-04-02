新冠肺炎疫情在全球未見趨緩，南韓疫情更是燒不停，近來一日暴增數十萬名確診者，演藝圈更是確診案例頻傳，當紅偶像團體OH MY GIRL的成員YooA今年3月初染疫，因此缺席宣傳期的團體活動，據悉她在這之前已經打了兩劑疫苗，卻仍不幸染疫，屬於突破性感染。她為了彌補不能到場的遺憾，在粉絲交流平台universe上宣傳新歌，同時回應近況，意外透露自己打疫苗之後，產生了疫苗副作用，體重持續往下掉到剩30幾公斤。

南韓偶像唱跳團體Oh My Girl出道將近7年，3月推出第二張正規專輯《Real Love》，近期投入宣傳的她們，早在先前就有不少成員確診，考量身體狀況後缺席部分活動，其中3月初染疫的成員YooA在粉絲交流平台universe上宣傳新歌，被粉絲問到近況，她說自己打完疫苗後體重不斷往下掉，降到只剩30多公斤，體力和肌肉量都有下滑，狀況令人擔心。

她表示原先為了和粉絲們見面做了很多努力，但因為身體狀況無法出席部分活動，同時也提醒粉絲要多注意身體，不要生病。暖心喊話「如果有和我一樣，後遺症很嚴重的粉絲們，就一起堅持下去吧！」

據悉YooA於3月6號被證實確診，目前已經康復，正在參與回歸活動，但因為確診後遺症仍然有一些身體狀況，粉絲得知消息後表達心疼「30公斤，這輩子都不敢想的體重」、「天哪，這得瘦成啥樣了」、「她副作用好大，怪不得感覺她這次回歸瘦了好多」、「美女快快康復吧」、「YooA一定要健康啊」