桃園市美福倉儲3月10日大火後對當地造成空汙惡臭問題，市長鄭文燦先前限業者20天內要清理完畢，不過目前6樓仍未清運完畢，環保局下午將到場勘查，檢視清運狀況後開罰，依費廢棄物清理法可開罰6000元至300萬元罰款。

市長鄭文燦指出，美福倉儲剩下最後的6樓還沒清完，原清運期限為12日，雖美福倉儲有申請展延，但逾期該罰款就要罰，市府有協調焚化廠、掩埋場協助處理垃圾問題，會持續監督美福倉儲在最短期間內完成清理。

環保局長呂理德表示，13日下午稽查人員會到現場評估清運狀況，屆時會依費廢棄物清理法開罰6000元至300萬元罰款，將依據廠商配合程度、清運積極度做評估。

至於賠償方案，市府委請中央大學用衛星影像模擬煙流覆蓋範圍，比對空品數據、民眾陳情區域繪出17里汙染地圖，由蘆竹區公所來協調居民與廠商的賠償事宜，美福倉儲諮詢專家後將賠償定位為「敦親睦鄰」，今天將至公所面對面協商。