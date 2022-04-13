新冠肺炎疫情高燒不退，台中市13日新增23例本土確診個案，另有一名南區公所員工疑到小琉球旅遊後染疫，該個案中央流行疫情指揮中心尚未編號，市長盧秀燕下午四時將舉行防疫記者會說明疫情。衛生局提醒市民持續落實防疫，全力防堵疫情。
台中市繼昨日新增26例本土確診個案，今日又新增23例確診個案，疫情愈來愈嚴峻。
疫情也燒進市政府轄下單位，南區公所一名工作人員傳出確診，區公所立即將確診者工作的3樓暫時關閉清消。
據了解，這名南區公所民政課內勤男性員工，9日、10日曾和妻子去小琉球觀光，12日晚間感覺疑有新冠肺炎症狀，自我快篩呈現陽性，再經醫院PCR採檢13日確診，妻子自我快篩為陰性，衛生局將通知進一步檢測是否染疫。
衛生局表示，疫情持續升溫，12歲以下孩童未接種新冠疫苗，需要受到更多保護，呼籲市民朋友一起幫忙，避免帶幼童出入人潮擁擠場所，另只要符合疫苗接種資格者，都應23例盡速完成接種，共同守護幼童健康安全。
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