本土疫情居高不下，台大傳出男生宿舍與農業化學系有學生確診。校方回應，正在了解狀況並進行疫調中。

台大昨(13)日在官網宣布，18日起80人以上課程採遠距授課。而台大學生交流板臉書在昨晚傳出，男生宿舍疑似出現2名確診個案，可能會於今天安排快篩；另也有網友提到，BOT宿舍疑似也傳出1名確診。

另外，台大農業化學系今日也傳出有4名學生確診，疑似是與畢業校友聚會，而4名疑似被傳染的學生中，有3人是住宿生。

一名台大住宿男大生表示，宿舍方面，今日上午已完成消毒，同學們大多以接種3劑疫苗，對於確診消息傳出，不會過於恐慌。

不過該名男大生也透露，校內同學對於防疫的概念似乎不足，校內行政人員、老師還有舍監幾乎天天都在宣導戴口罩，但絕大多數人都不予理會，甚至為求輕鬆，大家都喜歡遠距教學，「社團活動聚會死都要參加，還不戴口罩」，導致疫情在校園傳播，讓人感到困擾與害怕。

台大則低調回應，正在了解狀況並進行疫調中，其他不願多談。