男人半夜需求無法解決，真的崩潰！1名男網友日前深夜發現電腦「無法播A片」，他用電腦播DVD，只要有脫衣服畫面就無法播放，最後他只好半夜求助網友，他解釋之前有名道士到他家中對著電腦不知唸了什麼，自此電腦就開始故障，離奇經歷讓其他網友直喊很扯。

該網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他在昨清晨約5點發現電腦壞掉，故障原因是「無法播放A片，其他影片都能正常播放」，他當下因為「有點上頭」緊急想找維修師傅深夜幫忙，因此發文詢問，並強調不是情色守門員，因為他並非上網觀看，而是用電腦撥放DVD，但只要有「脫衣服」畫面就不能播放。

1名男網友日前深夜發現電腦「無法播A片」，他用電腦播DVD，只要有脫衣服畫面就無法播放，最後他只好半夜求助網友。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友說，前幾天有1名道士師父到他家中不知道對著他的電腦唸了什麼，自此他的電腦就不能正常播A片，他為此出價2千希望有好心人能幫忙維修，PO文曝光引發討論。

其他網友紛紛留言「不能看A片是很嚴重的事」、「想像力！我們那個年代解碼器壞掉時，靠的就是想像力」、「太狠了這個」、「有感受到你的緊急」、「這比天塌下來還嚴重」、「這必須歸類為加急處理，喊多少錢他會馬上付」、「偷偷跟樓主說，手機或平板都能看呦」、「不考慮再貼一千嗎，就能找妹子幫你解決問題了」、「你是不是沒朋友，現在不是賴群一堆會傳肉片」、「改用手機看啊」。