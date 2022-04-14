隨著國內疫情升溫，無法接種疫苗的兒童染疫事件也引發關注，儘管中央流行疫情指揮中心透露已洽購BNT疫苗兒童劑型，但是否該讓5至11歲兒童接種疫苗，專家們看法不一。對此，兒科醫師楊為傑整理美國疾病管制局公布的施打資料，發現5至11歲兒童施打疫苗後，產生心肌炎的比例遠低於青少年。

5至11歲兒童接種疫苗的討論聲高，但家長最擔心的，莫過於孩子接種疫苗後是否安全。對此，楊為傑在個人網站「白袍旅人」整理了今年1月5日美國疾病管制局公布的施打資料，並提供相關數據給大家參考。

楊為傑指出，該份資料紀錄了2700萬劑施打資料，其中有867萬劑是施打在5至11歲兒童身上，共有4249件通報不良事件，而被歸類為嚴重的不良事件共100件，因此發生嚴重副作用的比例為100/867萬，「機率介於統一發票的3獎到4獎之間」。

楊為傑提到，這100件嚴重不良事件中，副作用包含了發燒、嘔吐、胸痛等，而因施打疫苗引發心肌炎的不良事件則有12件。他表示，這12位兒童的年齡中位數是10歲，發病日平均為接種疫苗後的第2至3天，不過目前他們都已出院回家，8位已經完全復原，4位仍在復原中。

楊為傑分享，依數據結果顯示，5至11歲兒童施打疫苗的副作用比例「明顯比較低」，且5至11歲男生發生心肌炎的比例，只有12歲15歲男生的十分之一、16至17歲男生的十六分之一，其餘副作用發生的比例也較低。

楊為傑總結，雖然比例只是數值，該不該讓兒童接種疫苗也只能由大家自行決定，不過客觀來說，5至11歲兒童接種疫苗後，產生心肌炎的比例確實遠低於青少年，「這是個明確的數據」。